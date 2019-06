Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi: Bittere Ehe-News nach 4 Jahren

Reddit this

Vor viereinhalb Jahren schworen sich Hunziker (42) und Tomaso Trussardi (36) ewige Liebe, in guten wie in schlechten Zeiten! Jetzt zählt das Ehe-Gelübde mehr denn je. Denn das Paar steckt in einer schweren Krise! Bleiben sie etwa nur noch wegen der Kinder zusammen?

Auf neuen Bildern fällt auf: Während Sole (5) und Celeste (4) auf dem Spielplatz schaukeln, schaufeln und spielen, versuchen Michelle und ihr Mann nicht zu streiten. Weil sie die heile Welt ihrer Töchter nicht zerstören wollen?

Doch wehe, die Mädchen sind nicht mehr in der Nähe! Dann zoffen sich die Blondine und ihr Mann so richtig! Das gibt sogar jetzt selbst im Interview zu. „Welches Ehepaar hat nicht mal Diskussionen. Man hat uns bei einer Diskussion nachts um zwei Uhr im Auto fotografiert“, erzählt die hübsche Blondine. „Normale Meinungsverschiedenheiten…“

Ehe-Krise bei Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi?

Dass es schlecht um ihre Ehe bestellt ist, hat mehrere Gründe: Tomasos schlechte Geschäfte bei Trussardi sorgen für großen Unmut. Zur Erinnerung: Vergangenes Jahr machte die Firma stolze 30 Millionen Euro Miese.

Und auch der unerfüllte Wunsch des Paares belastet die Beziehung. Tomaso hätte so gerne einen Stammhalter für sein Unternehmen. Doch mit weiterem Nachwuchs will es einfach nicht klappen! Obwohl es die beiden schon seit Jahren versuchen…

Michelle Hunziker: Fehltritt mit schweren Folgen

Ein Kind kann eine angeknackste Ehe sowieso nicht retten – auch wenn viele das meinen. Über kurz oder lang geht die Beziehung meistens in die Brüche. Paar-Berater Wolfram Zurhorst rät: „Kinder brauchen die Wahrheit, auch wenn sie weh tut!“

Doch Michelle und Tomaso machen genau das Gegenteil. Die Frage ist, wie lange sie ihren Töchtern noch etwas vormachen können. Ihre Liebe scheint bereits in Scherben zu liegen.