Michelle: "Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben." Ist es jetzt wirklich vorbei?

Es ist eine schonungslose Abrechnung mit der offenbar gar nicht so heilen Schlagerwelt. Sängerin Michelle zieht nach 30 Jahren auf der Bühne die Reißleine: "Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben." Dann der Hammer: "Es reicht. Ich höre auf!" Trauriger Abschied! Aber es bleibt ein Zweifel: Ist alles nur eine Show?