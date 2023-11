Michelle: Schwere Krise! Wer fängt sie jetzt auf?

Es reicht. Ich höre auf!“ Ruuuuums. Ein Hammer in der sonst so heilen Schlagerwelt. Nach 30 Jahren auf der Bühne macht Michelle Schluss. "Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben", teilt die Sängerin aus. Nach dieser schonungslosen Abrechnung bahnt sich eine neue Krise an! Wer fängt sie jetzt auf?