Michelle und Eric Philippi getrennt? Jetzt herrscht Klarheit!

Auf seinem Instagram-Kanal erklärt Eric nun, was es mit der Stille auf sich hat. "Hier in meinem Studio verbringe ich die letzten Tage und Wochen. Ich dachte, ich brauche mal bisschen Abstand von Social Media und dem Trara", berichtet er. Trotzdem hat er noch Zeit für Michelle, die zum Glück weiterhin die Frau an seiner Seite ist. "Wir sind nach wie vor zusammen, lieben uns, halten uns. Nur weil wir unser Leben nicht 24/7 auf Social Media breittreten, heißt das nicht, dass wir getrennt sind oder etwas nicht in Ordnung ist", stellt er klar. Die Fans können also endlich aufatmen!