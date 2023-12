Michelle: Verliert sie jetzt ihre Tochter?

Womit habe ich das alles verdient? Eine Frage, die Michelle sicherlich häufig umtreibt. Immerhin hatte sie es in ihrem Leben nie wirklich leicht: Pech in der Liebe, gesundheitliche Probleme, Ärger mit dem Finanzamt, Geldsorgen. Dann stritt sie sich auch noch öffentlich mit ihrem Ex-Manager und schlussendlich erklärte sie den Fans ihren Rücktritt von der Bühne. Den Grund dafür stellt sie so dar: "Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben." Michelle scheint es wirklich nicht gut zu gehen.