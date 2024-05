Michelle: Verlobungs-Beichte gegen die Fake-Vorwürfe!

Doch dieses Mal ist Michelle sich sicher, den Richtigen gefunden zu haben: "Es ist für mich das erste Mal, dass dieses Gefühl, er ist der Mann meines Lebens, auch nach mehr als einem Jahr noch da ist." Davor entliebte sich die Sängerin meist schnell wieder. Auch der Altersunterschied von 25 Jahren kann den Turteltauben nichts anhaben. Die kritischen Stimmen aus dem Umfeld sind inzwischen leiser geworden. Eric: "Mir wurde unterstellt, ich würde sie nur ausnutzen, um meine Karriere zu pushen. So ein Blödsinn. Darum wache ich jeden Morgen auf und denke mit großer Freude an all die Menschen, die nicht an unsere Liebe geglaubt haben und die es nicht fassen können, dass wir noch zusammen sind."