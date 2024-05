Mike Heiter: Das schönste Geschenk! Er ist so happy

Die 27-Jährige teilt auf Instagram zwei Fotos, die das Pärchen schwer verliebt im Dubai-Urlaub zeigen. Auf dem ersten Bild tauschen die beiden tiefe Blicke aus und auf dem zweiten platziert Mike einen sanften Kuss auf Leylas Kopf, während diese in ein großes Lächeln ausbricht. Es scheint, als würden die beiden Reality-Stars so richtig in ihrer Beziehung aufgehen.

"Happy Birthday to the most beautiful man in the world", schreibt Leyla zu den Schnappschüssen. "Auf ganz viele schöne Momente und Geburtstage, die wir ab jetzt zusammen verbringen werden."