Mike Heiter & Kim Virginia: Geheimer Liebespakt für Sendezeit? Insider packt aus!

Doch wie ernst meinen es die beiden miteinander? Jan befürchtet, dass Mike und Kim ein Liebescomeback für die Sendezeit vorspielen könnten. "Die beiden sind natürlich in ihrem Reality-TV-Game schon Profis. Deswegen weiß man immer nicht: Haben die jetzt vielleicht vorher schon überlegt: Okay, in Woche eins haben wir Streit und in den zweiten verlieben wir uns und am Ende heiraten wir. Dann mache ich den Antrag." Sie wären jedenfalls nicht die ersten Kandidaten, die mit einem Plan ins Camp ziehen...