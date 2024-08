Mike Heiter & Leyla Lahouar: Jetzt ist von Auswandern die Rede

Leyla Lahouar und Mike Heiter legen in ihrer Liebe den Turbogang ein. Nicht nur ziehen die beiden ab dem 1. September in ihr erstes gemeinsames Haus in Frankfurt ein, auch Nachwuchs scheint geplant zu sein. Zuletzt präsentierten sie sogar einen Schwangerschaftstest, der zwar negativ war, jedoch betonte Mike, die beiden hätten sich gefreut. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann es die ersten Dschungelcamp-Babys bei dem Traumpaar geben wird.

Oder schlagen sie nun doch einen ganz anderen Weg ein? Im Interview mit RTL erklären Mike und Leyla jetzt nämlich, dass ihre Zukunft ungewisser ist, als sie es bislang vorgaben. Angesprochen auf den Fakt, dass ihr Haus komplett möbliert sein wird, wenn sie einziehen, erklärt Leyla: "Wir wissen gar nicht, wo es uns hin verschlägt. Kann auch sein, dass wir in einem Jahr auswandern, [...] deswegen war es für uns die beste Option etwas zu nehmen, was möbliert ist. Weil wir so nicht danach sagen müssen, wir haben so viel Geld in Möbel investiert, am Ende, wohin damit oder wie kriegt man das ins Ausland." So akut scheint der Wunsch auszuwandern jedoch noch nicht zu sein. Jetzt wollen die zwei Dschungel-Turteltauben erst einmal das Zusammenleben in ihrem neuen möblierten Haus in Frankfurt genießen.

