Mike Heiter: Freundin Leyla Lahouar oder zurück zur Ex?

Anschließend wurde es dann einige Zeit ruhig um das Liebesleben von Mike Heiter — bis zu dessen Teilnahme an "Are You The One – Realitystars in Love" 2023. Hier lernte er Kim Virginia Hartung (29) kennen. Zwischen den beiden knisterte es sofort und letztendlich landeten sie während der Sendezeit auch gleich mehrfach im "Boom Boom Room". Nachdem dann allerdings herausgekommen war, dass die beiden kein "Perfect Match" sind, verpuffte jede Anziehung aufseiten Mikes. Mehrfach versuchte Kim den 32-Jährigen wieder für sich zu gewinnen, doch Mike ließ sie immer wieder abblitzen. So begann Kim damit gegen ihren Ex zu schießen und bezeichnete diesen als ihren "Hund" und "benutztes Spielzeug".