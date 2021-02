Mike Henry: Der Tarzan-Star ist tot

Bis zu seiner Rente feierte der Schauspieler aber einige Erfolge. Auch, wenn seine Karriere gar nicht im Film begann. Ursprünglich war Mike Henry nämlich Profi-Sportler. Er spielte sehr erfolgreich Football.

Von 1958 und 1961 spielte er für die Pittsburgh Steelers. Danach wechselte er zu den Los Angeles Rams - von da aus fing er auch an an seiner Schauspielkarriere zu arbeiten.

1966 ergatterte er tatsächlich die Rolle als "Tarzan" sein großer Durchbruch. Insgesamt spielte er in drei Teilen mit: "Tarzan und die goldene Stadt", "Tarzan am großen Fluss" und "Tarzan und der Dschungelboy".

Und das war erst der Anfang. In dem Film "Ein ausgekochtes Schlitzohr" durfte er in die Rolle von Henry Justice schlüpfen und spielte hier an der Seite von Superstar Burt Reynolds. Dem Schauspieler stand eine große Karriere bevor. Doch die Parkinson-Erkrankung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. 1988 zog er sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück.

