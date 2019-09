Der Countdown läuft: Am 24. September erscheint „Inside Out“, die Autobiografie von (56) – und es ist gut möglich, dass danach so einiges aus den Fugen gerät. In , vor allem aber im Hause Kutcher/Kunis…

Auf 272 Seiten wird Demi ihr Innerstes nach außen kehren – so, wie es der Titel ihres Buches verspricht. „Eine erschütternde Lebensbeichte, absolut ehrlich und sehr aufschlussreich“, verspricht der Verlag. Das dürfte viele interessieren. Und könnte (41) samt Ehefrau (36) ordentlich Probleme bereiten! Denn auch acht Jahre nach der Scheidung von Ashton und Demi steht noch immer die Frage im Raum: Was genau steckte hinter dem Liebes-Aus? Eine saubere Trennung – oder eine miese Lüge? „Ganz plötzlich verwandelte sich all das helle Licht in meinem Leben in abgrundtiefe Finsternis“, so Demi erst kürzlich am Rande einer Veranstaltung über das Ende. Mehr hat sie zu dem Thema nie gesagt. Bis jetzt…

Klar ist nur, plötzlich war Ashton mit Mila zusammen – und Demi am Boden zerstört! Sie suchte Trost im Alkohol, hungerte, betäubte sich mit Drogen. In der Nacht des 23. Januar 2012 erreichte die Polizei ein Notruf aus Demis Haus: „Sie hat irgendwas geraucht… Sie ist bewusstlos und hat Krämpfe“, so die Anruferin am Telefon. Demis Tiefpunkt – an dem Ashton und Mila schuld waren? Offenbar möchte Demi nämlich jetzt das öffentliche Bild mit einem Paukenschlag korrigieren: von der Psycho-Ex zum Opfer einer perfiden Liebes-Intrige! „Ashton weiß besser als jeder andere, welche heftigen Details sie über ihre Ehe und das Ende enthüllen will“, erklärte ein Insider gerade dem Branchendienst „Radar Online“. „Ashton und Mila sind schockiert über Demis Plan.“

Mila Kunis und Ashton Kutcher drohen schwere Zeiten

Kein Wunder, denn wenn Demi auspackt, könnte das Paar ganz schlecht dastehen: „Homewrecker“ nennt man in Amerika Menschen, die mit einer heimlichen Affäre ganze Familien zerstören. Ein gesellschaftliches No-Go, das einen enormen Image-Schaden für beide nach sich ziehen kann, bis hin zum Karriere-Aus. Auch privat droht ein Scherbenhaufen: Öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, dürfte ihre Ehe stark belasten – von ihren Kindern Wyatt Isabelle (4) und Dimitri (2) ganz zu schweigen.

Mila Kunis und Ashton Kutcher: Szenen aus der Ehe-Hölle

Doch Demis Rachedurst scheint all das auszublenden, zu groß ist ihr Trauma. Ihre Kindheit war schwierig, ihre alkoholsüchtige Mutter starb früh, der Stiefvater zog mit den Kindern von Job zu Job. Erst bei Ashton fand Demi den Halt, den sie immer gesucht hatte. Er war ihr Seelenverwandter, wie sie oft sagte. Hat Ashton dieses Vertrauen mit einer heimlichen Affäre so sehr missbraucht, dass Demi sich jetzt, Jahre später, an ihm und Mila rächen will? Kürzlich betonte Mila Kunis im Gespräch mit Podcast-Ikone Marc Maron: „Ashton und ich sind seit den Dreharbeiten zu ‚Die wilden Siebziger‘ befreundet und erst nach seiner Trennung ein Paar geworden.“ Möglich, dass das die Wahrheit ist. Doch Demis Wahrheit dürfte anders aussehen…

