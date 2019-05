Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Schock-Enthüllung nach 140 Tagen Ehe

Verliebt, verlobt, verheiratet – und offen für alles?! (26) und (29) haben sich erst vor 140 Tagen das Jawort gegeben – und schockieren jetzt schon mit einem krassen Liebes-Vertrag: Obwohl sie per Ring aneinander gebunden sind, sollen beide auch mit anderen knutschen dürfen. Und vielleicht sogar mehr? Das verriet jetzt jedenfalls ein Freund des Paares dem australischen Celebrity-Magazin „NW“: „In weiß jeder, dass Miley gern mal mit anderen Leuten intim wird. Sie und Liam haben eine Vereinbarung, und die gibt beiden quasi einen Freifahrtschein fürs Fremdgehen.“

Miley Cyrus und Liam Hemsworth führen eine offene Ehe

Was für viele Paare eine Katastrophe wäre, ist für Liam und Miley eher ein Weg, ihre Liebe dauerhaft am Leben zu halten. Denn Freigeist Miley tut sich mit Regeln und Treue schwer, das wusste auch Liam, als er seiner On/Off-Freundin im vergangenen Dezember das Jawort gab. Immerhin hatte es Miley in ihrer mehrjährigen Beziehungspause von dem Hollywood-Beau richtig krachen lassen. Beziehungen mit Frauen inklusive! „Ich liebe Mädchen, wie ich Jungs liebe“, sagte sie damals in einem Interview mit dem „Paper Magazine“. „Warum sollte ich mich festlegen?“

Und genau dieses Festlegen auf einen einzigen Partner könnte auch nach dem Jawort für Miley zum Problem werden, das ahnt Liam. „Für ihn war es nicht ganz einfach, damit klarzukommen, aber gleichzeitig weiß er, dass es für ihre Ehe vermutlich das Beste ist, nicht ganz so traditionell wie andere Ehen zu sein“, verrät der Freund dem australischen Blatt „NW“. „Manche werden sicher nicht verstehen, warum er sich darauf einlässt, aber er will auf jeden Fall mit Miley zusammen sein“, so der Freund weiter. Außerdem gilt das Arrangement ja auch für ihn – obwohl der Freund auch zu berichten weiß: „Liam ist eine sehr treue Seele.“ Ob also wirklich beide die Vorzüge einer offenen Ehe nutzen werden? Vermutlich nicht…