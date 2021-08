Mimi Gwozdz: "Er ist aktuell der Mann in meinem Leben"

Seit ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" hatte Mimi Gwozdz bisher kein Glück in der Liebe. Zwar hätte sie nichts dagegen, jemanden kennenzulernen - aber solo fühlt sie sich auch glücklich. "Im Moment genieße ich es aber, dass ich keine Verpflichtungen habe, außer mich um meinen Hund kümmern. Er ist aktuell der Mann in meinem Leben und das ist okay so", sagt die Beauty in einem Interview mit dem "Playboy".