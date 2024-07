Mireille Mathieu: "Ich liebe Florian Silbereisen"

Die französische Sängerin Mireille Mathieu (77), die bereits mit Flori auf der Bühne stand, ist ein großer Fan von ihm. "Ich liebe Florian! Er hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn er ist ein ganz außergewöhnlicher Künstler und dabei so liebenswert", schwärmt sie bei "Prominent" . "Ich erinnere mich, dass ich in einer seiner ersten Shows aufgetreten bin, in Chemnitz, und dafür bedankt er sich bis heute. Er liebt sein Publikum. Er hat Respekt vor seinem Publikum."

Die beiden verbindet schon seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. "Als ich mit gerade einmal 22 Jahren zum allerersten Mal eine Samstagabendshow in der ARD präsentieren durfte und kaum jemand an mich geglaubt hat, hast du an meiner Seite gestanden. Dafür werde ich dir ewig dankbar bleiben", schwärmt er einst in seinem "Bild"-Geburtstagsbrief. Die beiden waren sogar gemeinsam in Paris und feierten dort Mireilles 60. Geburtstag. "Ich bin zum ersten Mal nach Paris geflogen. Ich habe mit dir zum ersten Mal Champagner getrunken. Ich habe zum ersten Mal einen ganzen Abend mit deiner Maman (Mama), deiner Familie und deinen Freunden gefeiert und gemeinsam gesungen. Wir haben uns bestens unterhalten – obwohl ich kein einziges Wort Französisch spreche!"

Heute ist daraus eine richtige Geburtstagstradition geworden und die beiden stoßen immer noch jedes Jahr zusammen an. Wie süß!