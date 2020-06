Mirja Boes meistert Kind und Karriere

"Das ist alles eine Frage der Organisation. Wenn ich arbeite ist mein Sohn gut versorgt, und wenn ich zu Hause bin, dann nehme ich mir Zeit für ihn", verrät sie der Publikation und beteuert, dass sie deshalb auch nicht plant, den Kleinen in eine Kita zu geben. "Er wird hoffentlich zu angemessener Zeit einen Kindergartenplatz bekommen", erklärt die 40-Jährige. Ihr kleiner Sohn lernt dabei jetzt schon das Leben kennen, das seine berühmte Mutter führt und darf sie auch oft begleiten. "Mal kommt er mit, mal bleibt er zu Hause bei Oma und Opa oder auch bei der Nanny. So, wie die Situation für ihn die beste ist", erklärt Boes, die aktuell für den Sender RTL in der Show "Jungen gegen Mädchen" zu sehen ist. © WENN