Mirja du Mont: Tränen unterm Tannenbaum

Ein festlich geschmückter Christbaum, bunte Geschenke und heißer Punsch – bei der Wunschbaum-Aktion vom Tierfachhandel Fressnapf und der Hamburger Tiertafel stehen alle Zeichen auf Weihnacht. Mirja du Mont will dort die Werbetrommel rühren, damit bedürftige Tierhalter und ihre Fellnasen ein schönes Fest erleben können. Das Magazin "Closer" wollte wissen, wie es um ihre eigene Adventsstimmung steht. "Ich bin da ganz ehrlich: Ich habe als Kind Weihnachten geliebt und wir haben immer bei meiner Oma gefeiert. Heute mag ich es nicht mehr so gerne", gibt sie offen zu. "Mein Vater hat fünf Brüder, meine Mama hat auch drei Geschwister, und alle sind an Weihnachten immer bei Oma zusammengekommen – es war der schönste Tag im Jahr. Nachdem meine Oma gestorben ist, hat dann hat jeder mit seiner Familie gefeiert. Das gemeinsame Fest hat mir so sehr gefehlt, dass mich Weihnachten wirklich traurig machte. Es könnte für mich auch ausfallen. Jeder versucht auf Knopfdruck familiär zu sein. Ich kann meine Familie und Freunde doch das ganze Jahr sehen und eine tolle Zeit haben, das muss doch nicht gezwungen an diesem einen Tag sein!"

Feiert sie denn bei so viel traurigen Erinnerungen, die eher Tränen als Lachen hervorrufen, überhaupt noch? "Na klar, machen wir natürlich trotzdem – nach einer Stunde sagt dann der erste: Ich hab keine Lust auf Weihnachten, und alle stimmen zu. Das ist quasi unser Brauch." Immerhin doch eine Art Tradition ...

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!