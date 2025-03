Mit nur 46: Estelle von Österreich ist tot

Am 8. März wurde die Traueranzeige veröffentlicht, in der die Familie von Estelle von Österreich die traurige Nachricht bekannt gab. In der Anzeige, die in der Zeitung "Le Figaro" gedruckt wurde, heißt es: "Der Erzherzog Carl-Christian von Österreich, ihr Ehemann, Zita, Anezka, Anna, Paola, Pier-Giorgio, ihre Kinder, [...] müssen mit großer Trauer mitteilen, dass die Erzherzogin Estelle von Österreich am Dienstag, den 4. März 2025, in ihrem 47. Lebensjahr [verstorben ist]." Weiteren Details über die Umstände des Todes gibt es keine. Die Familie verkündete außerdem, dass sie sich am 11. März mit einer Totenmesse, im Franziskanerkloster Cimiez in Nizza, von der Verstorbenen verabschieden wollen.