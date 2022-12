Modedesignerin Vivienne Westwood ist tot

Vivienne Westwood war besonders für ihre schrillen Entwürfe bekannte und galt als echte Punk-Ikone in der Modewelt. Fünf Jahrzehnte begeisterte sie die Modewelt.

Doch nicht nur als Designerin machte sie sich eine Namen. Die Ikone engagierte sich auch politisch - besonders für den Umwelt- und Klimaschutz.

Ihr Ehemann und Kreativpartner Andreas Kronthaler trauert ganz öffentlich: "Wir haben bis zum Ende gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke Liebling." Und er ergänzt: "Ich werde Vivienne in meinem Herzen weiterführen."

Und auch ihre Freunde und Weggefährten sind in großer Trauer. So schreibt Boy George bei Twitter: "Ruhe in Frieden an die großartige und inspirierende Vivienne Westwood, die uns durch Punk und darüber hinaus geführt hat." Und Yoko Ono twittert: "Ruhe in Frieden, Vivienne. Was für eine Frau - so jung im Herzen, motiviert, wunderschön und elegant."

