Model Alli MacDonnell ist tot!

Große Trauer um Alli MacDonnell! Das Model wurde am Montag tot aufgefunden...

Alli MacDonnell hatte so viele Pläne. Sie war gut gebuchtes Model - und kurz davor auch im voll durchzustarten. Doch jetzt ist sie im Alter von nur 37 Jahren gestorben.

War es Selbstmord?

Das Mysteriöse: Kurz davor veröffentlichte die Mutter von vier Kindern eine beunruhigende Nachricht auf ihrem -Account. "Warum ist es für einen Mann okay, ein Mädchen, eine fette, hässliche Fo*** zu nennen? Das ist echt ein neues Level, jemanden so in den Abgrund zu treiben", schrieb sie. Worte, die jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ob sie sich tatsächlich deswegen das Leben genommen hat, ist noch nicht klar.

Allerdings schließt die Polizei momentan ein Fremdeinwirken aus. "Man geht nicht davon aus, dass jemand anderes am Tod beteiligt ist, aber wer kürzlich Kontakt mit der Verstorbenen hatte, wird gebeten, eine Aussage zu machen", erzählte ein Insider gegenüber "Irish Mirror".

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.