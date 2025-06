Moderations-Marathon für Katja Burkard: Darum steht sie seit 6 Uhr vor der Kamera

Bereits bei ihrer Ankunft am Berliner Flughafen war es zu einer prominenten Begegnung gekommen: In der Ankunftshalle traf Burkard auf Finanzminister Christian Lindner. Der zeigte sich gut gelaunt und erklärte, warum trotz Neugeborenem keine Augenringe zu sehen sind: "Wir haben eine ganz brave Tochter" und "die Betreuung wird aufgeteilt." Nach einem Aufenthalt in Wien sei nun seine Frau an der Reihe, so Lindner.