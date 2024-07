Mola Adebisi: Das Baby ist da!

Zu einem Video aus dem Krankenhaus, wie sie ihren kleinen Sohn in den Armen halten, schreibt der 51-Jährige: "Unser Sohn hat um 12:24 Uhr das Licht der Welt erblickt. Er ist wie seine Mutter eine zarte Natur und hat es auf knapp 2,5 Kg geschafft. Wie sein Vater auch nur knapp 1,80 m groß ist, ist Sohnemann auch knapp an den 50 cm gescheitert. Wir lieben dieses kleine Paket umso mehr …".

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an die frischgebackenen Eltern: "Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute eurer kleinen Familie", "Was für ein hübscher kleiner Junge" Gratuliere euch von ganzem Herzen" oder "Glückwunsch! Alles erdenklich Gute für eure Familie und eine wunderschöne Kennenlernzeit", schreiben Fans in den Kommentaren.