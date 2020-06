Monica Ivancan: Selbst in der Schwangerschaft hält sie sich fit

Auch wenn die Ergebnisse vielleicht durch den größer werdenden Bauch versteckt bleiben.

„Trotz Training einen Bauch???? Fragt mal euren Gynäkologen!!“, witzelt die werdende Mama und guckt gespielt frustriert in die Kamera. Klar, dass der Waschbrettbauch fürs Erste weichen muss. Trotzdem weiß Monica ganz genau, dass ihr Körper ihr Kapital ist. Deswegen ist sie der Meinung, dass man gar nicht früh genug den Kampf gegen die Schwangerschaftspfunde antreten kann.

Auch während ihrer ersten Schwangerschaft stattete sie ihrem Fitnessstudio regelmäßig einen Besuch ab und das hat sich augenscheinlich bewährt. Ihre Tipps und Tricks für einen fitten Körper während und nach der Schwangerschaft gibt sie deswegen auch in ihrem eigenen Ratgeber "What a Mommy!: So bleiben (werdende) Mütter fit und sexy" weiter.