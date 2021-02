Monica Meier-Ivancan: Schmackhafte Ofenfeta-Spaghetti

Stundenlang in der Küche stehen um ein leckeres Gericht für die ganze Familie zu kochen? Dafür fehlt vielen einfach die Zeit - und vielleicht auch die Lust. Wie gut also, dass es so viele tolle Rezepte gibt die nicht nur schnell zuzubereiten sind, sondern auch super schmecken.

Das beste Beispiel? Die Ofenfeta-Spaghetti von Model Monica Meier-Ivancan. Die Zutaten werden einfach in den Ofen geschoben, anschließend miteinander vermischt - et voilà: Fertig ist das leckere Pasta-Gericht.