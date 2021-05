Motsi Mabuse: Baby-Hammer

Vor Kurzem schwärmte sie über ihre enge Beziehung zu ihrer jüngeren Schwester Oti (30). "Ich bin eng mit ihr verbunden und ich möchte, dass meine Tochter das auch mal hat", so Motsi laut "Freizeitwoche". Bis jetzt hat es scheinbar noch nicht geklappt – aber natürlich weiß die TV-Jurorin, dass sie für die Familienplanung nicht mehr unendlich viel Zeit hat. "Die Uhr tickt. Ich habe diese Tür nicht geschlossen. Ich gucke rein und raus. Wir werden sehen", erläuterte sie.

Dass sich ihr Plan nicht so schnell wie erhofft erfüllte, lag zuletzt auch daran, dass sie nicht nur dauernd für die RTL-Tanzshow, sondern auch für die britische Variante "Strictly come Dancing" in England unterwegs war, während Ehemann Evgenij Voznyuk (37) zu Hause in Deutschland blieb.