Motsi Mabuse: Bittere Trennung! Das Herz des "Let's Dance"-Stars ist gebrochen!

Denn wie die 39-Jährige jetzt verrät, sind sie und ihr Evgenji getrennt. Zumindest räumlich! "Wir können es nicht versuchen! Er ist in Deutschland. Covid hat 'nein' gesagt", erklärt Motsi gegenüber "Daily Mail". Sie ist in London für die britische Version von "Let's Dance". Ihr Mann ist in Deutschland. Wegen Corona können sie aktuell nicht reisen. Keine einfache Zeit für die kleine Familie!

Denn Motsi weiß auch: Ihr sitzt die Zeit im Nacken! Sie ist mittlerweile 39 Jahre alt. Im April feiert sie ihren runden Geburtstag. "Die Uhr tickt. Ich habe diese Tür nicht geschlossen. Ich gucke rein und raus. Wir werden sehen", verrät sie ganz offen. Denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!

