Motsi Mabuse: Süße Wölbung! Dieses Foto sagt ALLES!

Huch, hat sich über die Feiertage etwa das ein oder andere Kilo auf Motsis Hüften verirrt? Sieht ganz so aus! Doch davon lässt die „Let’s Dance“-Jurorin sich nicht die Laune verderben. Im Gegenteil!

„Ich liebe weiße Schokolade in jeder Form. Ohne meine Schokoriegel zwischendurch kann ich nicht existieren“, gibt sie in einem Interview ungeniert zu. Und klar, gerade um die Weihnachtszeit locken solche Kalorienbömbchen nun mal an jeder Ecke. Ist Motsi etwa deswegen in den vergangenen Wochen in die berüchtigte Jo-Jo-Falle getappt? Jedenfalls erweckt das Foto eines Fans den Eindruck, als hätte die Tänzerin wieder ein bisschen zugelegt.

Dabei flimmert doch gerade Motsis Fernsehwerbung für ein Diät-Programm über die Bildschirme. Logisch, denn im Januar, wenn die Vorsätze noch frisch sind, schlägt traditionell die Stunde der Abnehm-Profis. Und Motsi ist ja auch ein Vorzeige-Testimonial, immerhin hat sie selbst im vergangenen Jahr ordentlich abgespeckt. Sie achtete diszipliniert auf ihre Ernährung, trieb fleißig Sport und verlor auf diese Weise 14 Kilo. „Mir hilft es sehr, bewusst darauf zu achten, was mein Körper braucht, und mir die Zeit zu nehmen, um meine Ziele ohne Druck zu erreichen“, sagte sie damals und betonte, wie wichtig es ihr sei, das neue Gewicht dauerhaft zu halten. Doch nur ein halbes Jahr später scheint es, als hätte sich das ein oder andere Kilo wieder heimlich eingeschlichen.

Hat Motsi Mabuse ein süßes Geheimnis?

Aber vielleicht liegt das gar nicht nur an der genüsslichen Feiertags-Schlemmerei. Sondern an privaten Plänen: Motsi und ihr Partner Evgenij Voznyuk (35) machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünschen. „Wir sind beide so unendlich verliebt in unsere Tochter, unseren kleinen Engel“, verriet kürzlich. „Wir können uns an ihr gar nicht sattsehen. Sie ist unser größtes Geschenk.“ Und: „Mein Mann und ich sprechen bereits von Baby Nummer zwei.“

Motsi Mabuse: Zuckersüße Baby-News! Sie lässt die Bombe platzen!

Für Frauen, die schwanger werden möchten, ist eine Diät bekanntlich Gift. Gut möglich, dass Motsi das aktuell im Herzen bewegt. Jedenfalls sind ein paar Pfündchen mehr, so oder so, kein Drama für sie, sie macht ihr Glück nicht von einer bestimmten Zahl auf der Waage abhängig. „Schließlich ist jeder Körper und jedes Wohlfühlgewicht anders“, kommentiert sie gelassen. Und dass sie sich gerade rundherum wohlfühlt, sieht man ihr auf den ersten Blick an. Darauf einen Riegel weiße Schokolade!