Motsi Mabuse: Traurige Worte an ihre Fans!

Oh je, das sind definitiv keine schönen Neuigkeiten von . Obwohl Motsi in der letzten Zeit durch eine Vielzahl von süßen Baby-Schnappschüssen zeigte, dass es für sie aktuell nicht besser laufen könnte, wendet sie sich nun mit einer emotionalen Beichte an ihre treuen Followers, die definitiv tiefe Einblicke in ihr Inneres gibt...

Motsi Mabuse: Dieses Baby-Foto ist eine Sensation!

Motsi Mabuse ist ein absoluter Familienmensch

Das Motsi zu ihrer Familie ein ganz besonders Verhältnis hat, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder teilt die "Let's Dance"-Jurorin mit ihren treuen Anhänger Schnappschüsse via Social Media, auf denen zu sehen ist, wie eng Motsi und ihre Liebsten miteinander verbunden sind. Auch durch die Geburt ihres süßen Babys wurde erneut deutlich: Motsi und ihre Angehörigen sind eine eingeschweißte Einheit. Doch jetzt das Traurige. In einem erschütternden Statement berichtet Motsi nun von einem schweren Abschied...

Motsi Mabuse: Trauriger Abschied von ihrer Mama

Wie Motsi mit ihren Fans nun via " " teilt, muss sie momentan den schlimmen Abschied von ihrer Mama verkraften. Motsi berichtet dabei, dass sie und ihrer Mama voneinander getrennt leben würden und sie sich wegen der Visa-Bestimmungen nun wieder voneinander trennen mussten! Wie furchtbar! Wann Motsi ihrer Mama das nächste Mal wiedersieht, gab Motsi nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sie diesen traurigen Moment schnell verkraften kann!