MTV Movie Awards 2013: Die Nominierungen

Am Dienstag wurden die Nominierungen bekannt gegeben.

Durch die Show führen, wird Schauspielerin und Comedian Rebel Wilson.

Mit sieben Nominierungen gehen Quentin Tarantino's Film "Django Unchained" und "Ted" ins Rennen.

Emma Roberts (22) wurde dreimal nominiert - als Best Female Performance, Best Musical Moment und für den Best Kiss.

Die Hoffnungen aller "Twilight"-Fans auf einen gemeinsamen Kuss von Robert Pattinson und Kristen Stewart auf der Bühne wurden leider enttäuscht.

"Breaking Dawn - Part 2" erhielt in dieser Kategorie keine Nominierung.

Taylor Lautner kann sich allerdings über eine Nominierung in der Kategorie Best Shirtless Performance freuen.

Alle Nominierungen im Überblick

Movie of the Year

Django Unchained

Silver Linings Playbook

Ted

The Avengers

The Dark Knight Rises

Best Female Performance

Anne Hathaway, Les Miserables

Mila Kunis, Ted

Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

Emma Watson, The Perks of Being a Wallflower

Rebel Wilson, Pitch Perfect

Best Male Performance

Ben Affleck, Argo

Bradley Cooper, Silver Linings Playbook

Daniel Day-Lewis, Lincoln

Jamie Foxx, Django Unchained

Channing Tatum, Magic Mike

Breakthrough Performance

Ezra Miller, The Perks of Being a Wallflower

Eddie Redmayne - Les Miserables

Suraj Sharma Life of Pi

Quvenzhané Wallis Beasts of the Southern Wild

Rebel Wilson Pitch Perfect

Best Scared-as-S--t Performance

Jessica Chastain, Zero Dark Thirty

Alexandra Daddario, Texas Chainsaw 3D

Martin Freeman, The Hobbit: An Unexpected Journey

Jennifer Lawrence, House at the End of the Street

Suraj Sharma, Life of Pi

Best On-Screen Duo

Leonardo DiCaprio and Samuel L. Jackson, Django Unchained

Bradley Cooper and Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

Mark Wahlberg and Seth MacFarlane as Ted, Ted

Robert Downey Jr. and Mark Ruffalo, The Avengers

Will Ferrell and Zach Galifianakis, The Campaign

Best Shirtless Performance

Christian Bale, The Dark Knight Rises

Daniel Craig, Skyfall

Taylor Lautner, The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2

Seth MacFarlane as Ted, Ted

Channing Tatum, Magic Mike

Best Fight

Jamie Foxx vs. Candieland Henchmen, Django Unchained

Daniel Craig vs. Ola Rapace, Skyfall

Mark Wahlberg vs. Seth MacFarlane as Ted, Ted

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson and Jeremy Renner vs. Tom Hiddleston, The Avengers

Christian Bale vs. Tom Hardy, The Dark Knight Rises

Best Kiss

Kerry Washington and Jamie Foxx, Django Unchained

Kara Hayward and Jared Gilman, Moonrise Kingdom

Jennifer Lawrence and Bradley Cooper, Silver Linings Playbook

Mila Kunis and Mark Wahlberg, Ted

Emma Watson and Logan Lerman, The Perks of Being a Wallflower

Best WTF Moment

Jamie Foxx and Samuel L. Jackson, "Candieland Gets Smoked" in Django Unchained

Denzel Washington, "Final Descent" in Flight

Anna Camp, "Hack-Appella" in Pitch Perfect

Javier Bardem, "Oops . . . There Goes His Face" in Skyfall

Seth MacFarlane as Ted, "Ted Gets Saucy" in Ted

Best Villain

Javier Bardem, Skyfall

Leonardo DiCaprio, Django Unchained

Marion Cotillard, The Dark Knight Rises

Tom Hardy, The Dark Knight Rises

Tom Hiddleston, The Avengers

Best Musical Moment

Anne Hathaway, Les Miserables

Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash and Adam Rodriguez, Magic Mike

Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp, Brittany Snow, Alexis Knapp, Ester Dean and Hana Mae Le, Pitch Perfect

Bradley Cooper and Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

Emma Watson, Logan Lerman and Ezra Miller, The Perks of Being a Wallflower