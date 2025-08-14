Nach 31 Jahren: Wolfgang Hepp verlässt "Die Fallers" – aus diesem Grund
Drei Jahrzehnte lang prägte Wolfgang Hepp als Hermann Faller die Kultserie – nun verabschiedet er sich endgültig vom Fallerhof.
Wolfgang Hepp wird nicht länger bei "Die Fallers" zu sehen sein.
© SWR/Alexander Kluge
Für Fans von "Die Fallers" endet eine Ära: Schauspieler Wolfgang Hepp, seit 1994 das Gesicht des Fallerhofs, zieht sich aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen zurück. Mit seinen inzwischen 84 Jahren beendet er seine Schauspielkarriere und übergibt die Schwarzwaldserie an eine neue Generation. Sein letzter Auftritt ist bereits terminiert: Am 19. April 2026 läuft um 19:15 Uhr im SWR die Episode 1299 mit dem Titel "Kochduell" – und damit der finale Auftritt des Familienpatriarchen.
Bevor er sich endgültig verabschiedet, bleibt Hepp den Zuschauerinnen aber noch eine Weile erhalten: Bis 2026 wird er weiterhin in den kommenden Folgen zu sehen sein.
Ein stiller Abschied nach 31 Jahren
Für viele treue Fans ist Hepps Ausstieg ein emotionaler Moment. Seit September 1994 verkörperte er den Charakter des polternden, aber warmherzigen Hermann Faller, der als Bauer, Familienoberhaupt und Bürgermeister das Herz der Serie bildete.
SWR-Intendant Kai Gniffke fand zum Abschied bewegende Worte: "Wolfgang Hepp hat unsere SWR-Schwarzwaldserie von Beginn an maßgeblich geprägt. Seine Präsenz in der Rolle des Hermann Faller und sein schauspielerisches Können sind beeindruckend – mal als polternder Patriarch, mal als leiser Beobachter. 31 Jahre sind eine stolze Zeit: Wir verbeugen uns vor einem Großen."
So geht es mit "Die Fallers" weiter
Mit dem Ende von Hepps Zeit in der Serie schlägt "Die Fallers" ein neues Kapitel auf. Jüngere Figuren und aktuelle Themen sollen stärker in den Vordergrund rücken – ein Konzept, mit dem die Serie auch ein jüngeres Publikum erreichen möchte.
Wolfgang Hepp – ein Leben für die Bühne
Wolfgang Hepp wurde am 28. Januar 1941 in Singen am Hohentwiel geboren, wo er bis heute lebt. Nach seiner Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München stand er zunächst auf Theaterbühnen in Ulm, Kassel, Düsseldorf, Basel und Bonn.
Seine ersten Fernseherfahrungen machte er in den 1980er-Jahren, unter anderem in "Ein Fall für zwei", "SOKO Wien" oder "Um Himmels Willen". Auch im SWR-"Tatort" war er an der Seite von Ulrike Folkerts als Kriminalrat Wolf in zwölf Folgen zu sehen.
Die Rolle des Hermann Faller, die ihm 1994 auf den Leib geschrieben wurde, machte ihn schließlich zu einem festen Bestandteil der deutschen Serienlandschaft. Über drei Jahrzehnte hinweg begleitete er Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern – und bleibt als Gesicht des Fallerhofs unvergessen.