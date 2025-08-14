Nach 31 Jahren: Wolfgang Hepp verlässt "Die Fallers" – aus diesem Grund

Für Fans von "Die Fallers" endet eine Ära: Schauspieler Wolfgang Hepp, seit 1994 das Gesicht des Fallerhofs, zieht sich aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen zurück. Mit seinen inzwischen 84 Jahren beendet er seine Schauspielkarriere und übergibt die Schwarzwaldserie an eine neue Generation. Sein letzter Auftritt ist bereits terminiert: Am 19. April 2026 läuft um 19:15 Uhr im SWR die Episode 1299 mit dem Titel "Kochduell" – und damit der finale Auftritt des Familienpatriarchen.