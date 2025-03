Nach AnNa R.s Tod: "Rosenstolz"-Sänger Peter Plate rührt mit Tribute

Seit den frühen 90er-Jahren prägten Peter Plate und AnNa R. als "Rosenstolz" die deutsche Musikszene mit ihren gefühlvollen Songs. Nun widmete Plate seiner verstorbenen Bühnenpartnerin eine berührende Hommage, die zeigt, wie tief ihre Verbindung auch nach der gemeinsamen Karriere noch war.

In einem bewegenden Statement sprach Peter Plate über die Bedeutung von AnNa R. in seinem Leben und seiner Karriere. Ihre Energie, Stimme und Persönlichkeit hätten "Rosenstolz" zu dem gemacht, was es bis heute für viele Fans ist – eine Band, die unter die Haut geht.

Auf Instagram schreibt er unter anderem: "Meine liebste AnNa, ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazz-Sängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen. Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war."