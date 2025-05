Nach Bandscheibenvorfall: "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev teilt Gesundheitsupdate

In der vergangenen Woche musste Malika Dzumaev (34) eine bittere Entscheidung treffen: Wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls kann sie nicht Teil des Finales der aktuellen "Let’s Dance"-Staffel sein. Eine Nachricht, die sowohl Kollegen als auch Fans erschütterte. Die Profitänzerin, die sich in der RTL-Show längst in die Herzen des Publikums getanzt hat, musste sich stattdessen medizinisch behandeln lassen.