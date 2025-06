Nach dem "Temptation Island"-Treuetest: Wie steht es wirklich um Aleks & Vanessa? Was sie jetzt verschweigen

Dass ein Paar erneut am Treue-Experiment teilnimmt, ist selten – aber nicht neu. Schon Calvin Kleinen kehrte in die Show zurück, ebenfalls mit einer neuen Partnerin. Seine zweite Teilnahme machte ihn endgültig zum Trash-TV-Kultstar. Sein Liebes-Experiment verlief allerdings doppelt erfolglos: Calvin blieb nicht standhaft – und bis heute solo. Aleks und Vanessa hingegen haben sich bereits in anderen Formaten erprobt. 2023 im "Sommerhaus der Stars" gerieten sie zwar regelmäßig aneinander, doch am Ende hielten sie zusammen. Ob das auch diesmal klappt?