Nach Joe Bidens Krebsdiagnose: Trump-Nachrichten sorgen für Aufsehen

Traurige Nachrichten von Joe Biden (82). Bei dem ehemaligen US-Präsidenten wurde Prostatakrebs diagnostiziert. Dieser soll sich bereits auf seine Knochen ausgebreitet haben. Sein Büro hat die tragische Botschaft am Sonntag verkündet. "Letzte Woche wurde Präsident Joe Biden aufgrund zunehmender Harnsymptome auf eine neu entdeckte Prostataveränderung untersucht. Am Freitag wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert, der durch einen Gleason-Score von 9 (Gradgruppe 5) mit Metastasen in den Knochen gekennzeichnet ist", heißt es in der offiziellen Erklärung. "Auch wenn es sich um eine aggressivere Form der Erkrankung handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht."