Nach öffentlichem Seitenhieb: Maite Kelly feuert gegen Klaas!

Damit hätte wohl nicht gerechnet! Der 35-Jährige stichelte in seiner -Show heftig gegen und machte sich fies über sie lustig.

Der Moderator nutzte den Spruch „Das muss eine Demokratie aushalten: Maite Kelly“ als Einleitung dazu, ein Video der Sängerin einzublenden, in dem sie sich heftig über ihre Schauspielkarriere freut.

Maite Kelly feuert zurück

Doch die öffentlichen Seitenhiebe kamen nicht bei allen Leuten gut an. So forderte Michael Patrick Kelly, dass Klaas sich bei Maite entschuldigt. "Du hast letzte Woche einen Witz über meine Schwester gemacht, der war nicht OK. Du kannst dich jetzt öffentlich bei ihr entschuldigen", feuerte er.

Jetzt schlug die 38-Jährige allerdings auch selbst zurück. In einer Videobotschaft auf zog sie strahlend über Klaas her. „Hey Klaas... oder war es Joko?“, witzelt sie. Sie habe gehört, dass er sich in seiner Sendung bei ihr entschuldigt habe. „Ich wusste gar nicht, dass du eine Sendung hast“, stichelt Maite weiter. „Das nächste Mal, wenn du dich über mich lustig machst, dann lade mich doch einfach ein und wir machen das face to face!“

Autsch! In Zukunft wird sich Klaas wohl nicht mehr mit den Kellys anlegen!