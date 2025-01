Nach Parodie-Song von Jörg Hansen: Thorsten Legat reicht Klage ein

In ihrer Parodie sparen die Reality-Stars daher nicht mit harten Worten: "Jeder weiß jetzt, was du bist, die dümmste Sau auf Erden und ein ekliger Narzisst." Zudem werfen sie dem 56-Jährigen Drogenkonsum vor: "Die Nase voll mit Schnee und der Kopf voll mit Gewalt", rappt das Ehepaar in dem Musikvideo, das sie aktuell auf Instagram promoten.

"Damit wollen Desiree und ich ein Statement zu der öffentlichen Person Thorsten L. setzen. Sein Verhalten ist nichts anderes als Heuchelei. Er hat wesentlich mehr Leichen im Keller als alle anderen Teilnehmer zusammen", begründete das Paar die drastischen Vorwürfe im Interview mit der "Bild".