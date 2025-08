Nach schwerer Krankheit: FC-Bayern-Star Sven Ulreich verliert seinen Sohn (†6)

Die Ulreichs entschieden sich bewusst dafür, den Tod ihres Sohnes erst einige Zeit nach dem tragischen Ereignis öffentlich zu machen. "Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen," heißt es in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.