Nach "Temptation Island"-Aus: So geht es jetzt für Lola Weippert weiter

Wie die 29-Jährige jetzt auf Instagram bekannt gibt, wird sie dem Dating-TV-Kosmos erhalten bleiben und schon bald ein neues Datingformat auf Amazon Prime moderieren! "Endlich darf ich’s euch verraten – und ja, der Titel ist so wild wie die Show selbst: Ich moderiere die neue Show am Dating-Himmel: FBOY Island", schreibt Lola zu einem Bild von sich mit den neuen Moderationskarten in der Hand.