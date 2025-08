Nach Tod von "Goodbye Deutschland"-Hasi: Was wurde aus Ex-Mann Didi?

Über 30 Jahre waren Anke und Dirk ein Paar, sie gingen gemeinsam durch dick und dünn – bis zur plötzlichen Trennung 2016. Vor laufender Kamera ließen sie die Zuschauer an ihrer Auswanderung teilhaben, verkauften gemeinsam Currywurst in Italien und wurden so zu echten Publikumslieblingen. Doch irgendwann reichte es und "Hasi & Didi" waren Geschichte.