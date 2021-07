Nachhaltig reisen: Mit diesen Travel-Tricks klappt's!

Nachhaltig verreisen - So klappt's

Ohne große Umwege

Mal ehrlich, wer hat schon Lust auf stundenlange Zwischenstopps, wenn man auch ohne Unterbrechung in die Urlaubsoase jetten kann? Klar, Direktflüge sind manchmal teurer, aber auch bequemer. Und man tut der Umwelt immerhin einen kleinen Gefallen: Eine Studie der NASA hat nämlich ergeben, dass 25 % der CO2-Emissionen eines Fluges bei Start und Landung ausgestoßen werden! Besser ist nur, sich gar nicht erst in den Flieger zu setzen – oder zumindest seinen Flug auf Websites wie atmosfair.de kompensieren zu lassen.

Nächster Halt: grünes Gewissen

Wer hätte gedacht, dass sogar Hotelerbin Nicky Hilton gerne mal die U-Bahn nimmt? Gut so, denn der größte Anteil der verkehrsmittelbedingten Treibhausgase ist auf Pkw zurückzuführen! Deshalb am besten auch im Urlaub den Mietwagen stehen lassen – und lieber mit Bus und (Straßen-)Bahn fahren. In Städten wie Prag oder Lissabon macht man so für kleines Geld eine tolle Stadtrundfahrt!

Gerne aufs Gewicht achten

Kennt man ja: Vor lauter Vorfreude shoppen wir schon neue Pieces für die Urlaubsgarderobe, bevor es überhaupt losgeht. Das Ergebnis: ein leeres Konto und ein seeehr voller Koffer! Und vor Ort findet man ja auch noch viele schöne Dinge. So vergrößert sich aber nicht nur das Fast-Fashion-Problem, sondern auch der CO2-Fußabdruck! Denn je schwerer die Koffer, desto mehr Sprit wird für den Transport benötigt. Lifestyle-Guru Gwyneth Paltrow macht’s besser: „Ich gebe nie Koffer auf! Außer, wenn ich an einen richtig kalten Ort fliege und Daunenjacken und dicke Pullis brauche.“