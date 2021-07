Naschen ohne Reue: 5 Snack-Tipps & gesunde Alternativen

Ein bisschen Bewegung, vielleicht sogar regelmäßig Sport, wenig Alkohol und natürlich eine ausgewogene Ernährung ohne Kalorienbomben – schon klar: Das nennt man einen gesunden Lifestyle. Und die meisten von uns würden wahrscheinlich auch sagen, dass sie sich genau an diesen Prinzipien orientieren. Aber die meisten fragen sich auch: Warum zeigt die Waage konstant die gleiche Zahl an? Hand aufs Herz: Liegt’s vielleicht an den vielen kleinen Snacks, die man sich über den Tag verteilt in den Mund schiebt? Der Protein-Riegel am Nachmittag, die zwei, drei Energy-Balls beim Arbeiten, der Karamell-Macchiato in der Pause und das kleine Feierabend-Schokostück beim Netflixen – das sind die typischen „Snaccidents“! Studien belegen, dass die Deutschen etwa viermal so viel snacken wie noch vor zehn Jahren!