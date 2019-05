Naddel: Sensation auf Mallorca! Sie hat sich getraut!

Sie will noch mal einen kompletten Neustart wagen: (54) packt ihre Koffer und zieht von Hamburg nach Mallorca. Was sie dort erwartet, verrät ihre Freundin Marion „Krümel“ Pfaff (46) gegenüber "Closer"…

Mit neuen weißen Beißerchen und neuer blonder Perücke feierte Naddel vergangene Woche die Eröffnung der Party-Saison auf Mallorca. In den kommenden Monaten will sie als Sängerin in „Krümels Stadl“ in Peguera durchstarten. „Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten“, verrät Marion gegenüber "CLoser". „Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los.“

Naddel verlässt Hamburg

Eine kleine Wohnung für die 54-Jährige, die bisher im Hamburger Hotel eines Freundes hauste, wird auf der Insel gerade gesucht. „Da sich Marion hier ja super auskennt, wird sie mich sicher unterstützen“, freut sich Naddel.

Nadja Abd el Farrag: Dramatische Bilder! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Doch ist die Party-Insel für die Ex-Alkoholikerin wirklich eine gute Idee? „Ich bin da sehr optimistisch“, sagt Marion. „Sie hat seit fünf Monaten keinen Tropfen mehr getrunken, ich denke, sie schafft das.“

Wie es Naddel auf Mallorca geht, seht Ihr im Video: