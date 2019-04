Reddit this

Peinliche Auftritte, Pleite-Dramen oder Alkohol-Exzesse - sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich pöbelte sie gegen Verona Pooth, nachdem diese ihre angebliche Affäre mit dem Gärtner ausplauderte. Klar, dass die ganzen Skandale nicht spurlos an der 54-Jährigen vorbei gehen...

Nadja Abd el Farrag: Spurlos Verschwunden! Große Sorge um die Bohlen-Ex!

Wie schlecht geht es Naddel wirklich?

Aktuell versucht sich Naddel mit gelegentlichen Disko-Auftritten über Wasser zu halten. Erst kürzlich performte sie in "Krümels Stadl" auf Mallorca. Doch die Bilder, die jetzt online gestellt wurden, sind erschreckend! Die Ex von wirkt extrem mitgenommen. Ihr Gesicht ist eingefallen und fahl, ihr Blick glasig. Greift sie etwa wieder zur Flasche? Oder steckt eine andere Krankheit dahinter?

Auch die Fans sind in großer Sorge um Naddel. "Warum muss man jemanden, der krank ist, so zur Schau stellen", schrieb ein User auf . Lässt sich nur hoffen, dass sie bald die Hilfe bekommt, die sie so dringend braucht...