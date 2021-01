Nadja Abd el Farrag: Aus und vorbei! Sie kehrt ihrem alten Leben den Rücken

Naddel will zurück nach Hamburg

"Es ist wieder so weit. Ich zieh wieder um – nach einem Jahr weg von Dangast. Ihr wisst, wegen Corona. Ich packe wieder – das 19. Mal!", verrät Nadja in einem Video auf Instagram. "Ich kann noch drei Monate in meiner Wohnung bleiben, suche in Hamburg eine neue für mich und meine Hündin Lilly", erzählt sie außerdem im "Bild"-Interview. Und sie hat schon genaue Vorstellungen! "Zwei Zimmer, so 70 Quadratmeter. Bis 1000 Euro kann ich ausgeben."

Mittlerweile ist die 55-Jährige endlich schuldenfrei. "Ich hatte eine fünfstellige Summe an Schulden, was für meine Verhältnisse ein hoher Betrag ist. Doch jetzt hab ich‘s geschafft – ich bin schuldenfrei, mein Leben ist wieder positiv", freut sie sich. Na, dann steht dem neuen Leben in Hamburg ja nichts mehr im Weg!

