Nadja abd el Farrag: Herzzerreißendes Baby-Geständnis!

Vor wenigen Tagen feierte Nadja abd el Farrag ihren 53. Geburtstag. Für sie ein Tag voller Freude. Doch während viele Frauen in ihrem Alter ein süßes Familienfoto mit ihren Kindern posten, zeigt sich Naddel mit ihrem Hund. Dabei hat sie sich in der Vergangenheit sehnlichst eine Familie gewünscht.

Nadja abd el Farrag: Gewalt-Drama!

Nadja abd el Farrag: "Ich hätte gerne ein Kind!"

In ihrem Buch "Achterbahn" spricht Naddel jetzt offen, wie sehr sie sich ein Kind gewünscht hat. 2006 verliebte sich Nadja abd el Farrag in Thomas. Mit ihm wollte sie eine gemeinsame Zukunft - samt Familie! "Mir wurde immer mehr bewusst, dass meine biologische Uhr unaufhörlich tickte. Ein mahnender Zeigefinger, der nie aus meinem Bewusstsein verschwand, piekte mich. Und da ich eigentlich noch gerne Mutter werden wollte, konnte ich nicht mehr lange warten", schreibt die Ex von Dieter Bohlen in ihrem Buch.

Natürlich suchte sie damals auch das Gespräch mit ihrem Freund. Doch die Seifenblase ist schnell zerplatzt.

"Ich sprach Thomas darauf an: 'Du Schatz, was hältst du davon, noch einmal Vater zu werden? Ich hätte gerne ein Kind. Viel Zeit zum Überlegen habe ich nicht mehr.' Er blockte sofort ab: 'Ich bin froh, dass meine Tochter aus dem Kindesalter heraus ist. Ich habe auf volle Windeln und Geschrei mitten in der Nacht keine Lust mehr [...]'", beschreibt Naddel weiter in ihrem Buch. Für sie ein harter Schlag! "Ich wünschte mir Kinder, sehnte mich danach, eine eigene Familie zu gründen, aber Thomas wollte nicht!"

Naddels Traum einer eigenen Familie ist geplatzt!

So schnell wollte Naddel aber nicht aufgeben. "Ich sprach das Thema noch einmal an, stieß damit aber wieder auf taube Ohren und gab es auf. Ich fühlte, dass in meinem Leben etwas fehlte und dass ich nicht mehr viel Zeit hatte, die Entscheidung für ein Kind zu treffen, doch mir blieb nichts anderes übrig, als seine Entscheidung zu akzeptieren", erklärt die 53-Jährige offen.

Auch mit Dieter Bohlen träumte Naddel von einem Baby!

Schon mit Dieter Bohlen träumte Nadja abd el Farrag von einer gemeinsamen Familie. Doch auch der Poptitan brach ihr damals das Herz. In einem Interview mit "Closer" verriet Naddel: "Er sagte immer nur: 'Wir haben doch Kinder, meine.' Das stimmte ja auch soweit. Das war auch der Grund, warum ich in meiner Beziehung mit Dieter nie schwanger wurde. Er wollte zu dem Zeitpunkt keine weiteren Kinder."

Das Glück einer Familie blieb Naddel bis heute verwehrt....