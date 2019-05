Nadja Abd el Farrag: Schock-Foto aufgetaucht! Was ist nur mit ihr los?

Naddel zeigt sich fröhlich mit ihrer Freundin Krümel und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Die Freundinnen posieren für ein gemeinsames Foto. Eigentlich nichts außergewöhnliches. Doch der Anblick von schockiert!

Naddel: Sensation auf Mallorca! Sie hat sich getraut!

Die Fans sind in Sorge um Naddel

Die Ex von sieht so dürr aus wie lange nicht mehr. Ihre Beine wirken wie Streichhölzer, ihr Gesicht ist extrem schmal. "Ess mal was sieht nicht schön aus", "Oh Gott, diese dürren Beine. Bei aller Liebe, aber gesund sieht das nicht aus" oder "Mädel, ich mach mir arg Sorgen, du siehst sehr schlecht aus", schreiben die besorgten Follower.

Kommentare, die Naddel nicht einfach so stehen lässt!

Nadja Abd el Farrag wehrt sich

Naddel selbst lässt sich von den vielen Kommentaren nicht aus der Fassung bringen. Sie stellt klar: "Ich esse ganz normal!" Statt sich die vielen Kommentare durchzulesen, hat sie aktuell ohnehin ganz andere Dinge zu tun. Sie wandert nämlich auf Mallorca aus! "Voraussichtlich zweimal die Woche wird sie bei uns auftreten. Um nicht ständig zu pendeln, wird Nadja dauerhaft nach Mallorca ziehen. Im Juni geht es los", verrät ihre Freundin Krümel gegenüber "Closer".