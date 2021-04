Nadja Abd el Farrag: Sie zeigt ihr neues zu Hause

Wie Naddel nun berichtet, ist sie froh, wieder eine eigenen Wohnung in Hamburg zu bewohnen. Die Zeit an der Nordsee verlief für die Moderatorin nämlich ganz anders als geplant. So machte ihr die aktuelle Situation einen gewaltigen Strich durch die Lebensplanung! Doch für Naddel kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil sogar. In Hamburg will sie voller Energie an ihr altes Leben dort anknüpfen. So will sie auch schon bald ein Video hochladen, in dem sie ihren Fans ihr neues zu Hause zeigt. Via "Instagram" postet sie: "Angekommen! So meine Lieben, Umzugskartons sind ausgepackt... hier die ersten Impressionen, blumig gehalten von mir. Ihr bekommt exklusiv in den nächsten Tagen einen Einblick , wie es in meinem neuen Zuhause aussieht." Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...