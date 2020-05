Narumol: Ein Junge! Das Baby macht ihr Glück perfekt

Reddit this

Die Corona-Zeit ist auch für und Josef nicht leicht: Die " "- haben momentan alle Hände voll zu tun, wissen kaum, wo ihnen der Kopf steht. "Meine Tage haben viel zu wenig Stunden. Abends falle ich total erschöpft ins Bett. Jetzt in den Corona-Zeiten kommt unser Hofhelfer nicht, da muss ich Josef im Stall unterstützen. Das ist hart. Dann mache ich noch mit Jorafina online Hausaufgaben, räume auf, koche, mähe Rasen und und und... Außerdem hab’ ich den Verkäuferinnen und Verkäufern in unseren Supermärkten noch Atemschutzmasken genäht und geschenkt", verriet Narumol gegenüber "Das neue Blatt". Warum sie trotzdem so glücklich ist, hat ein ganz besonderen Grund...

Narumol schwelgt nämlich im Baby-Glück: "Ich habe gerade eine SMS bekommen von Jack aus Thailand, da hat mein Herz Freudensprünge gemacht. Ich werde wieder Oma. Und diesmal wird es ein Junge. Der Kleine wird im Spätsommer geboren. Ich bin total glücklich", freut sie sich.

Narumol vermisst ihr Enkelkind

Der einzige Wermutstropfen ist, dass Jack und seine Freundin Morgane auf Ko Samui leben. "Das ist sehr weit weg. Und in Corona-Zeiten unerreichbar. Dabei würde ich so gerne zur Geburt in meine Heimat reisen. Ich bete für ein Wunder. Vielleicht klappt es ja doch noch. Ich wollte den beiden einen Kinderwagen mitbringen, Babykleidung, Spielzeug."

Narumol: Baby-Drama! Die Sorge ist riesengroß

Für ihren Sohn Jack hat Narumol nun einen großen Wunsch: " Ich wünsche ihm, dass er und Morgane es schaffen, als Familie glücklich zu leben. Ich habe ja schon eine Enkeltochter: Mable. Aber ich habe sie seit Jahren nicht gesehen, weil Jack und ihre Mama sich schon vor der Geburt getrennt haben. Wenn ich wieder nach Thailand fliegen kann, möchte ich auch Mable in die Arme schließen."

