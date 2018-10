Narumol & Josef: Erschütterndes Prügel-Drama!

Reddit this

Ein traumatisches Erlebnis hat die heile Welt von udnd Josef zerstört! Wie sollen sie das nur verkraften?

Narumol: Neues Drama! Warum tut Josef ihr das an?

Josef: Erschütternde Erinnerungen

Alles fing vor Kurzem mit der Einschulung von Tochter Jorafina (7) an. „Das war ein sehr emotionaler Moment für mich“, erzählt Josef im Interview mit Das neue Blatt. Sogar Tränen kamen dem Landwirt in die Augen, als er sein Töchterchen mit Ranzen und Schultüte sah. Doch es waren nicht nur Tränen der Freude. „Viele Erinnerungen kamen hoch: Wir mussten die Lehrerin damals mit Fräulein ansprechen. Sie war sehr streng“, berichtet der Bauer von seiner eigenen Schulzeit vor „fast genau 50 Jahren. Als ich aus Versehen meinen Stuhl mit den Knöpfen der Lederhose zerkratzt habe, gab es nicht nur heiße Ohren!“ Was für eine schlimme Prügel-Beichte!

Gewalt-Trauma!

Überwunden hat er das Gewalt-Trauma offenbar nie. Armer Josef! Auch Narumols Herz ist gebrochen. Es tut ihr so weh, ihren geliebten Mann so leiden zu sehen! Doch die beiden müssen stark sein. Um Jorafinas Willen! Sie soll doch eine glückliche Kindheit haben …