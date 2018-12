Narumol & Josef: Scheidungs-Drama! "Ich bin kaputt"

So schlimm stand es noch nie um ihre Ehe! (53) lässt zum ersten Mal tief in ihre Seele blicken – und enthüllt Unfassbares: Das Leben mit Josef (wird am 6. November 58) ist die reinste Hölle!

Narumol: Erschütternde Ehe-Beichte! "Ich habe keine Kraft mehr"

Narumol & Josef: Schreckliche Ehe-Krise!

Nach jedem Streit schmeißt der Bauer sie und Jorafina (7) vom Hof. Dann müssen Mutter und Tochter im Holzhaus schlafen! Grund für den heftigen Zoff: „Wir reiben uns immer an den selben Punkten. Er hat nur den Hof und seine Tiere im Kopf“, klagt Narumol.

Josef kontert: „Meine Devise heißt Durchhalten!“ Dabei sollte sich der Bauer ernsthaft Sorgen machen. Denn die dreifache Mama ist seelisch und körperlich völlig am Ende! „Ich kann nicht mehr so viel im Stall helfen. Ich bin kaputt!“, erzählt sie verzweifelt im Interview mit Das neue Blatt. „Aber das will Josef nur schwer akzeptieren. Ist der Familien-Vater so ein Tyrann?

Narumol hat ihr Lachen verloren

Die Thailänderin ist am Boden zerstört. „Als wir uns kennenlernten, war ich eine Powerfrau, fröhlich“, erinnert sie sich. Die bittere Bilanz nach acht Jahren Ehe: „Jetzt habe ich mein Lachen oft verloren!“

Arme Narumol! Der Streit, die Sorgen und die Schufterei haben ihre Beziehung zerstört. „Im Alltag sinkt der Liebes-Pegel schon mal auf zehn Prozent ab“, gibt sie zu. Ist eine Scheidung der letzte Ausweg?